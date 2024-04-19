Isparta'da Kaçakçılıkla Mücadele Kararlılıkla Devam Ediyor

Isparta'da Kaçakçılıkla Mücadele

Gönen ve Eğirdir'de Operasyon

(211) Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Isparta İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve kaçakçılarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde çevre illerden Isparta'ya kaçak alkol getirilerek satışının yapılmak istendiği bilgisini aldı.Son bir hafta içerisinde Gönen ve Eğirdir İlçelerinde gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda çeşitli markalarda (155) litre bandrolsüz viski ve (56) litre bandrolsüz yeni rakı olmak üzere toplam (211) litre kaçak içki ile (62) adet sahte bandrol ele geçirildi. Bu operasyonlar neticesinde dört şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve ele geçirilen içkilere ve bandrollere el konuldu.Isparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceğini kamuoyuna duyurdu.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.