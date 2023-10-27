Sav Belediyesi, Tarihine Sahip Çıkıyor: İncili Çavuş Türbesi Yenileniyor

Sav Kasabası'nın tarihi değerleri koruma altına alınıyor. Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi liderliğindeki belediye, İncili Çavuş Türbesi'nin restorasyon çalışmalarına başladı.Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi'nin girişimleri ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun izniyle, İncili Çavuş Türbesi'nin tadilat çalışmaları başladı. Tarihi ve kültürel bir miras olan İncili Çavuş Türbesi, bu önemli projeye Sav Belediyesi tarafından sahip çıkılarak, korunması ve gelecek nesillere aktarılması için gerekli restorasyon işlemlerine tabi tutuluyor.Bu anlamlı girişimle, geçmişin izlerini geleceğe taşıyan Sav Belediyesi, tarihi ve kültürel mirasa verdiği önemi bir kez daha gösteriyor. İncili Çavuş Türbesi'nin restorasyon çalışmaları devam ederken, Sav halkı ve ziyaretçileri, bu tarihi mekanı daha güzel ve sağlam bir şekilde görmek için sabırsızlıkla bekliyor.