Isparta Sport aldığı mağlubiyetin ardından grupta 21 puanla 3. sıraya geriledi

Türkiye Futbol Federasyonu 2. lig kırmızı grupta ilimizi temsil eden Isparta Spor pazar günü deplasmanda grup lideri Amed Sportif Faaliyetlerle karşı karşıya geldi.ilk yarısı 1-0 Amed Sportif Faaliyetlerin üstünlüğüyle biten karşılaşmada temsilcimiz Isparta Spor Caner'in golü ile skoru 1-1'e taşıdı.Amed Sportif Faaliyetler kazandığı penaltı golünü gole çevirerek karşılaşmadan 2-1'lik skorla galibiyetle ayrıldı.ligde 5 hafta sonra yenilgi ile tanışan Isparta Spor futbol taraftarlarından tam not aldı.Isparta Spor 3 puan kaybetmesine rağmen oynadığı futbolla gelecek haftalar için ümit verdi.Isparta Spor aldığı mağlubiyetin ardından grupta 21 puanla 3. sıraya geriledi.Öte yandan hafta sonu Türkiye Futbol Federasyonu ikinci lek kırmızı grupta oynanan karşılaşmaların ardından toplu sonuç şöyle oluştu.Iskenderun Spor 1, 24 Erzincan Spor 4Aksaray Belediye Spor 1, Fethiye Spor 2Düzce Spor 2, İnegöl Spor 3Uşak Spor 0, Etimesgut Belediye Spor 1Sarıyer 1, Kastamonu Spor 1Belediye Derince Spor 1, Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor 1Denizli Spor 0, Iğdır Futbol Kulübü 2Menemen Futbol Kulübü 0, Soma Spor 0Amed Sportif Faaliyetler 2, Isparta Spor 1.