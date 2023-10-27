Isparta'da Bal Kabağı Hasadı Başladı

Kış Aylarının Lezzeti: Bal Kabağı Hasadı Başladı!

Genç Çiftçi İsmail Şerif Koyuncu'dan Açıklamalar:



















Kışın sofralarımızın vazgeçilmezi olan bal kabağının hasadı Isparta'nın Büyükgökçeli köyünde başladı. Bu lezzetli ürünün bereketli bir hasat mevsimi olmasını diliyoruz."Merhabalar. Ben İsmail Şerif Koyuncu, ziraat mühendisiyim ve Adnan Menderes Üniversitesi'nden bahçe bitkileri bölümünden mezun oldum. Büyük Gökçeli Köyü'nde ikamet ediyorum. Tarımla uğraşıyoruz ve köyümüzün genel olarak üretim ağırlığı bal kabağında. Üretimimiz dekarda ortalama 5-7 ton arasında değişiyor.Köyümüzde son 10-15 yılda, bal kabağı üretimi ağırlık kazandı. Köyümüzdeki çiftçiler, ellerinden geldiğince mücadele ediyor ve bu sayede iyi-kötü kazanç sağlıyor. Kendi istihdamımızı yaratma amacıyla tarımla uğraşıyoruz. Ülke ekonomisine katkıda bulunma yolunda çaba sarf ediyoruz.Ben genç bir çiftçiyim, 25-26 yaşlarındayım ve bu işi yapmak isteyen birçok arkadaşım da mevcut. Eğer ürünlerimizi daha değerli bir şekilde pazarlayabilirsek, daha fazla üretim yapmaya ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamaya çalışacağız. Tarım İl Müdürlüğü'nden gelen arkadaşlarımız da bu konuda bize yardımcı oluyor. Herkese teşekkür ederiz."Köyümüzün genç çiftçisi İsmail Şerif Koyuncu ve tüm üreticilere başarılı bir hasat mevsimi dileriz. Tarım ve doğal ürünler, ülkemizin ekonomik büyümesine önemli bir katkı sağlamaktadır.