Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Bağlı Kuruluşların Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın koordinasyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Antalya, Burdur ve Isparta illerindeki organize sanayi bölgelerinin temsilcilerinin katılımıyla bir istişare toplantısı düzenlendi.Toplantıya BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, Antalya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ömer Ersoy, KOSGEB Antalya İl Müdürü İbrahim Uğur Akkuş, Burdur Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Yörük, KOSGEB Antalya İl Müdürü Davut Tolga Uğur ve birçok diğer önemli isim katıldı.Toplantının açılışında konuşan Antalya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ömer Ersoy, "Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Antalya, Isparta ve Burdur illerinde faaliyet gösteren bakanlık birimleri ve paydaş kurumlar olan OSB'lerimizle bir istişare toplantısı gerçekleştireceğiz. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler de konuşmasında, "Bu gün yapacağımız ilk toplantıda gelecek toplantılarımızın karar mekanizmalarına dair hedefleri de belirleyeceğiz. İstihdam, üretim ve ihracatı artırmak için bölge içi yatırımı artırmak gerekiyor. Bu tür toplantıların kurumlar arası iş birliğine katkı sunacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.Toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşüldükten sonra sona erdi.