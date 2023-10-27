Bucak Çalışkan Spor Kulübü Başkanı, Isparta 32 Spor Başkanına İsimli Forma Hediye Etti"

Bucak Çalışkan Spor Kulübü Başkanı Mustafa Akbağ, Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir'i ziyaret ederek, kendisinin adının yazılı olduğu bir forma hediye etti. Akbağ, ziyaret sırasında Ispartaspor'a başarı dileklerini iletti.