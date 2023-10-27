'Kültürümüzü Yaşatıyoruz' Sergisi Eğirdir'de Büyük İlgi Gördü

'Kültürümüzü Yaşatıyoruz' Sergisi Eğirdir'de Büyük İlgi Gördü
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'Kültürümüzü Yaşatıyoruz' Sergisi Eğirdir'de Büyük İlgi Gördü
Eğirdir İlçesi Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulu bahçesinde düzenlenen 'Kültürümüzü Yaşatıyoruz' sergisi, büyük ilgi gördü.
Dededen nineden günümüze uzanan ve tarihi ev aletlerinden oluşan serginin açılışı, okul bahçesinde gerçekleştirildi. Açılış törenine Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mehmet KARLI, Şube Müdürleri Serkan KARACAN, Mihrican ÖZCAN ve Çevre Mühendisleri, öğretmenler, öğrenci velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, geçmiş tarihimizden bugüne kadar saklanan ve sergide gün yüzüne çıkarılan eşyaları ilgi ile inceleyerek bilgiler aldılar.
Cumhuriyetimizin 100. Yılında gerçekleşen sergi, tarihi eşyaları Eğirdir İlçesi'nde yaşayan ve büyüklerinden bugünlere emanet olarak saklanan ailelerden temin edilerek torunları tarafından sergilendi. Okul Müdürü Ercan Öçal, "Okulumuz olarak 'Aile geçmişimiz ve Milli Kültürümüz' kazanımı çerçevesinde öğrencilerimizin kültürümüzü tanıması, aydınlanması, geçmişi hakkında fikir sahibi bir birey olarak yetişmesi hedeflenmiştir" ifadelerini kullandı.
Serginin ardından Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları çerçevesinde Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mehmet KARLI, Şube Müdürleri Serkan KARACAN, Mihrican ÖZCAN ve Çevre Mühendisleri ile birlikte Perşembe pazarında bulunan vatandaşlara Türk Bayrağı hediye ettiler.
Eğirdir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Pınar Kesiktaş ise, "Cumhuriyet yüzyıllarca yaşatabilmek adına daha temiz, daha yaşanır bir dünya bırakmamız için hep birlikte elele vermemiz gerekmektedir. Sizlere vermiş olduğumuz şanlı Türk Bayrağımızı Milli bayramlarımızda iş yerlerinize asarak milli gururumuzu yaşatmanızı temenni ederiz. Cumhuriyet’imizin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında Eğirdir Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulu’nda yapılan kermes programında geçmişten günümüze tarihi çömlekler, bakırlar, tarihi bindallılar ve halılar öğretmen ve öğrenciler eşliğinde atılım sağlanmış olup kermes gezisinden sonra, Eğirdir Tarihi Kalesi önünde Perşembe pazarı esnaflarına Türk Bayrağı dağıtımı yaptık. Cumhuriyet alın terimizdir. Cumhuriyet emeğimizdir. Cumhuriyet çocukların gülümsemesidir. Cumhuriyet bir olmaktır. Cumhuriyet kardeşliktir. Çalışarak, üreterek, düşünerek, anlayarak, yaşayarak, yaşatarak kutluyoruz. CUMHURİYET’İMİZİN 100. YILI KUTLU OLSUN" ifadelerini kullandı.
Program sonunda okul bahçesinde pişi ve ayran ikramında bulunuldu.
 
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