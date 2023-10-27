Sağlık Sen Şube Başkanı Mahmut Ağun'dan Filistin Açıklaması

Sağlık Sen Şube Başkanı Mahmut Ağun, Isparta Şehir Hastanesi önünde saat 12:30'da bir basın açıklaması gerçekleştirdi.Açıklamada, Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan bu açıklamada Filistin halkına yönelik yaşanan zulmü kınandı. Başkan Ağun, hastane bombalamalarının masum insanların hayatına mal olduğunu belirterek, bu durumun insanlık suçu olduğunu ifade etti. Ayrıca, dünya toplumunun bu suça sessiz kaldığını dile getirdi.