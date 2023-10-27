DALGALANAN ŞANLI BAYRAĞIM: ITSO, Isparta'daki Esnaflara Türk Bayrağı Dağıttı

Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusunu yaşamak adına Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Metin Çelik ve yönetimi, Isparta'daki esnaflara Türk Bayrağı dağıttı.Dağıtım, Cumhuriyet Caddesi ve Kaymakapı Meydanı'ndaki esnaflara gerçekleştirildi. Esnaflar bayrakları dükkanlarının önlerine asarak Cumhuriyet'in 100. yılına duydukları sevgi ve bağlılıklarını ifade ettiler.