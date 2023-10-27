Konya Mutfağından Ispartaspor’a Moral Yemeği

Konya Mutfağı işletmecisi Mehmet Turhan, bu hafta oynanacak zorlu Karaman maçı öncesinde Ispartaspor'a moral yemeği verdi. Kendisi aynı zamanda takım kaptanımız Osman Torun'a, tüm Ispartalılar adına "Gönülden Destek Kupası" takdim etti.Ispartaspor yönetim kurulu üyesi ve genel kaptanı Ender Kızıltan da Mehmet Turhan'a kulübe verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti ve isminin yazılı olduğu özel bir forma hediye etti. Bu güzel jest, kulüp ve taraftarlar arasındaki dayanışmayı pekiştiriyor.