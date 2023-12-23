Sağlık Alanında Yapılan Atamalar ve İyileştirmeler Isparta'ya Güç Katıyor

Ak Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, Isparta'nın sağlık hizmetleri alanında daha güçlü bir altyapıya kavuşması için yapılan atamalar ve teknik iyileştirmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Milletvekili Zabun, Isparta Şehir Hastanesi'ne Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları uzmanı doktor, Yunus Emre Hastanesi'ne pratisyen, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu, Yalvaç hastanelerine pratisyen doktor atamaları yapıldığını belirtti. Yine Yalvaç Hastanesi'ne 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon, 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 1 Radyoloji uzman doktorun atanması gerçekleştirildi.

Milletvekili Zabun, ilçe hastanelerinin teknik altyapısını güçlendirmek adına da önemli adımlar attıklarını dile getirdi. Sütçüler, Aksu, Atabey, Gönen, Yenişarbademli ve Gelendost ilçelerine diş tedavi hizmetlerini güçlendirmek üzere yaklaşık bir milyon TL değerinde diş ünit cihazları temin edildiğini ve kurulum çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Ayrıca, Şarkikaraağaç'a da ultrason cihazı kazandırdıklarını belirtti.

Zabun, yapılan tüm bu çalışmaların Isparta'nın sağlık hizmetleri sıralamasındaki konforunu artırmayı hedeflediğini ve hemşerilerin her türlü sağlık hizmetine ulaşabilmesini sağlamayı amaçladığını vurguladı. Ayrıca, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı, Sağlık İl Müdürü ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.