Başkan Başdeğirmen, Kapriss Mobilya Üretim Tesislerini Ziyaret Etti

İsparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bölgenin önde gelen mobilya imalatçılarından Kapriss Mobilya'nın Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesislerini ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen, Kapriss Mobilya'nın sahipleri Zeki Yalçınkaya ve Onur Yalçınkaya ile bir araya gelerek şirketin çalışmaları hakkında bilgi aldı.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mobilya sektöründe önemli bir konuma sahip olan Kapriss Mobilya'nın üretim tesislerini ziyaret etti. Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde 16 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren Kapriss Mobilya, Akdeniz ve Ege Bölgeleri'nin en büyük mobilya üreticilerinden biri olarak biliniyor.Başkan Başdeğirmen, ziyaret sırasında şirketin sahipleri Zeki Yalçınkaya ve Onur Yalçınkaya ile bir araya geldi. Kapriss Mobilya'nın üretim tesislerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Başdeğirmen, firmanın istihdam sağladığına ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğuna vurgu yaptı.Ziyaret sırasında konuşan Onur Yalçınkaya, Isparta'daki fabrikada koltuk ve baza üretimi gerçekleştirdiklerini, ayrıca İzmir'de bulunan bir tesiste yatak üretimi yaptıklarını belirtti. Toplamda 130 kişiye istihdam sağlayan Kapriss Mobilya'nın sürekli olarak gelişmeye ve farklı pazarlara açılmaya çalıştığını ifade etti.Başkan Başdeğirmen ise Kapriss Mobilya'nın Isparta'ya önemli katkılarda bulunduğunu ve mobilya sektöründeki büyüme potansiyeline dikkat çekerek, firma sahiplerine teşekkür etti. Başdeğirmen, Kapriss Mobilya'nın üretim ve ihracat alanındaki başarılarından dolayı takdirle karşılandığını ifade etti.Ziyaret sırasında Başkan Başdeğirmen, Kapriss Mobilya'nın geçmişte düzenlenen fuarlara katılımını hatırlatarak, şehirdeki işletmelere destek olma konusundaki çabalarından dolayı teşekkür etti. Kapriss Mobilya'nın şehre önemli bir ekonomik değer kattığını belirten Başdeğirmen, firma sahiplerine ve çalışanlarına başarılar diledi.