Isparta Elması Coğrafi İşaret Toplantısı İhracatçı Firmaları Buluşturdu

Isparta Ticaret Borsası tarafından düzenlenen 'Isparta Elması Coğrafi İşaret' toplantısı, ihracatçı firmaların katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda Isparta elmasının uluslararası alanda tanıtımı, yeni ihracat rotalarının belirlenmesi, talep ve öneriler ele alındı.Isparta Ticaret Borsası, Isparta elmasının uluslararası alanda daha fazla tanıtılması ve ihracatının artırılması amacıyla önemli bir adım attı. Eğirdir'de düzenlenen toplantıya, Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin, Meclis Başkanı Nevzat Demirel, Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Bayındır ve Sadettin Güneş, Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ali Bayraklı, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Polat ve ilin elma üretimi konusundaki önemli aktörleri katıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Hüdai Şahin, Isparta Ticaret Borsası olarak, Isparta elmasının coğrafi işaret tescil belgesini alarak uluslararası alanda markalaşma sürecini başlattıklarını belirtti. Şahin, alternatif pazarlar oluşturmanın önemine vurgu yaparak, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini söyledi.Başkan Şahin, coğrafi işaret belgesinin alınmasının yanı sıra, bunun tek başına yeterli olmadığını ifade ederek, üreticilerin bir araya gelerek birliktelik oluşturmasının önemini vurguladı. Ayrıca, tüketicilerin bilinçli tüketim yaptığını ve coğrafi işaretli ürünlere yönelik talebin arttığını belirtti.Toplantıda, Isparta Elması Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'nin alınması süreci, belgenin önemi ve standartların gerekliliği hakkında detaylı bilgiler verildi. Ayrıca, üreticilerin düşünceleri ve talepleri dinlendi, fikir alışverişi yapıldı.Toplantı, başarılar dileme ve temennilerle sona erdi. Isparta Ticaret Borsası, Isparta elması için uluslararası alanda yeni pazarlar bulma ve marka değerini artırma konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.