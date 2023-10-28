Rektör Saltan’ın Cumhuriyet’in 100. Yıl Dönümü Kutlama Mesajı

"Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" ilkesiyle hür ve bağımsız yaşama kararlılığını ortaya koyan milletimiz, istiklal ve istikbaline olan güçlü inancı sayesinde bundan tam 100 yıl önce çok zor koşullarda, örneğine az rastlanır türden bir milli mücadele yürüterek güçlü bir Cumhuriyet’in temellerini atmıştır. Milletimizin yalnız kendi tarihine değil, dünya tarihine de etki eden İstiklal Mücadelesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde, Anadolu'daki bin yıllık millet varlığımızı pekiştirerek ebedileştirmiştir. Bu yüzden Türk milletinin İstiklal Mücadelesi dünya tarihinde dengeleri yerinden oynatması ve Türk kimliğinin tanınırlığı açısından da oldukça mühimdir.

Bugün gelinen noktada dünya üzerinde İslam kültürünün yoğun olduğu bölgelerde yaşayan mazlum halkların halen inanç ve kimliklerini sürdürmekte türlü zorluk ve baskılarla mücadele ettikleri görülmektedir. Başta Orta Doğu olmak üzere, Arabistan, Kuzey Afrika ve Orta Asya’nın üzerinde küresel güçler tarafından oynanan oyunlarla inançlarından, özgürlüklerinden ve demokratik haklarından mahrum bırakılan, mağdur edilen toplumların yaşadığı zulüm ve baskılar dünya vicdanını sızlatacak noktaya gelmiştir. Filistin, Afganistan, Arakan, Çeçenistan, Özbekistan, Doğu Türkistan, Irak, Kırım, Suriye gibi pek çok yerde iç savaşlar, insan hakları ihlalleri, zulümler dünya gündeminin en önemli ve hassas konularıdır.

Dünyada böyle bir manzara varken Türkiye 100 yıllık Cumhuriyet’i sayesinde ortak idealler, ortak değerler etrafında birleşerek, demokrasi ve laikliği şiar edinerek dünyada güçlü ve saygın imaja kavuşmuş örnek bir ülkedir. Cumhuriyet kendimize vatan kıldığımız bu coğrafyada, binlerce yıllık devlet geleneğimizin en son temsilcisi olarak köklerimizden yükselmiş ve bize saygınlık kazandırmıştır. Bir asır öncesinde ortaya çıkan ve milletimizin kültürel kodlarında varlığı daim olan Millî Mücadele ruhu; tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının ilhamı olmaya devam etmektedir. Cumhuriyetimizin 100. yılı, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın da başlangıcı olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Süleyman Demirel Üniversitesi olarak milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak üzere, Millî Mücadelemizin köklü hatırasını yaşatmak üzere hiç durmadan çalışarak ve üreterek Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla, gururla, heyecanla şahsım ve Üniversitem adına kutluyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda, Cumhuriyetimizin 100. yaşında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bu yolda canlarıyla kanlarıyla mücadele eden tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.

Prof. Dr. Mehmet SALTAN

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü