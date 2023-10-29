Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılında Atatürk Anıtı ve Garnizon Şehitliği'nde Çelenk Sunma Töreni

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü coşkusu, şehirdeki önemli anma ve saygı törenleriyle taçlandı. Törenler, Atatürk Anıtı ve Garnizon Şehitliği'nde gerçekleştirildi. İşte ayrıntılar:

Atatürk Anıtı'nda Çelenk Sunma Töreni: Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde, Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Vali Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, askeri ve mülki erkan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, aziz şehitlerin yakınları, kahraman gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Tören sırasında Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Daha sonra, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yanı sıra vatanımızın bölünmez bütünlüğü için hayatlarını feda eden aziz şehitler ve ebediyete intikal eden kahraman gaziler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve Türk bayrağının göndere çekilmesi ile son buldu.

Garnizon Şehitliği'nde Anma Programı: Çelenk sunma töreninin ardından katılımcılar, Garnizon Şehitliği'nde gerçekleşen anma programına katıldı. Programın açılışında Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu ve İl Müftüsü Bayram Şahin tarafından dua okundu.

Ardından Vali Baruş ve diğer katılımcılar, şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktılar. Vali Baruş, şehitlerin kabirleri başında bulunan yakınlarıyla da duygusal anlar yaşayarak taziye dileklerini iletti.

Bu anlamlı gün, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü coşku ve saygıyla kutlamamıza vesile oldu. Cumhuriyetimize ve aziz şehitlerimize olan minnet ve şükranla anıldı.





