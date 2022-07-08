Rektör Çarıkçı’nın Kurban Bayramı Mesajı

Dayanışma, paylaşma ve kardeşlik ruhunun güçlendiği bir mübarek Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın mutluluğu içerisinde hep birlikte eda edeceğimiz Kurban Bayramımızın başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam âlemine bereket, barış ve hoşgörü getirmesi en büyük temennimizdir.



Temennilerimizden biri de dünyada açlık, savaş, göç, terör, hastalık ve yoksulluk gibi pek çok olumsuzlukla mücadele eden insanlığın kurtuluşa ermesi ve bu bayramın tüm İslam âleminin de dayanışmasına vesile olmasıdır.



Bu duygu ve düşüncelerle; kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin aileleri başta olmak üzere akademik ve idari alanda çalışan tüm mesai arkadaşlarımın ve ailelerinin, sevgili öğrencilerimizin, milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor; bu bayramın tüm evlere, gönüllere huzur getirmesini Cenab- ı Allah’tan niyaz ediyorum.



Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü