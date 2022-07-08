Bayramlaşma Töreninde Renkli Görüntüler Ortaya Çıktı.

Isparta Valiliği koordinesinde düzenlenen Kurban Bayramı bayramlaşma töreni IYAŞ Süleyman Demirel Kongre Merkezi’nde düzenlendi.Bayramlaşma programında başta Vali Aydın Baruş olmak üzere Isparta Milletvekili Recep Özel, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Garnizon Komutan Vekili Albay Hüseyin Mustafa Aksu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen; törene katılan protokol üyeleri, şehit yakınları ve gazilerimiz, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştılar.Programda basın mensuplarına yaptığı açıklamada sözlerine tüm Ispartalıların Kurban Bayramını tebrik ederek başlayan Vali Aydın Baruş, 9 günlük bayram tatilinde Isparta il genelinde tüm kolluk kuvveti mensuplarının çalışacağını belirterek özellikle sürücülerin mutlaka trafik kullarına uymalarını istedi. Vali Baruş, “Öncelikle tüm Ispartalı vatandaşlarımızın bayramının hayırlı bir şekilde sağlık içerinde geçmesini temenni ediyorum. Bayramlar birlik ve beraberliğimizi gösterdiğimiz müstesna günler. Bu güzel günlerde herkesin birbirinin halini hatırını sorması çok çok önemli. Böyle yaparsak bayramlar daha değerli olur. Şu anda kara yollarında bir yoğunluk var. Özellikle sürücülerin çok ama çok dikkatli olması gerekiyor. Kolluk kuvvetlerimiz bu kuralları hatırlatıyor. Sürücülerimiz mutlaka ve mutlaka trafik kurallarına uysunlar. Hız limitlerine uyalım. Allah muhafaza bir yaya ve hayvana çarpma esnasında ciddi kazalar meydana gelebiliyor. Mutlaka araç içinde bulunanlar emniyet kemerlerini taksınlar. Bayram nedeniyle Isparta’mızda her türlü trafik ve asayiş tedbirini almış durumdayız. Yaklaşık 700 personelimizle birlikte vatandaşların bayramlarını geçirmelerini için sahada olacağız. Vatanımızın dört bir tarafında askerimiz polisimiz ve jandarmamız 24 saat nöbet esasına göre görev yapıyorlar. Lütfen bayram namazında dualarınızda güvenlik görevlilerimizi eksik etmeyelim. Çünkü biz huzurlu bir bayram geçirmemizi onların fedakarca görev yapmasına borçluyuz. Yine şehitlerimize gazilerimize dua edelim. Bu vatanın hangi fedakârlıklarla bize bırakıldığını hiçbir zaman unutmayalım. Tekrar ben buradan bütün Ispartalı kardeşlerimizin kurban bayramını tebrik ediyorum.” dedi.Isparta Valisi Baruş, bayramlaşma törenine gelen misafirlerin masalarını Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile birlikte tek tek gezerek konuklarla bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi.