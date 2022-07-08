Yeni otogarda uzay çatı sistemlerinin söküm işlemlerinin tamamlanmasının ardından düz çatı sistemi üzerine sandviç panel uygulamasına geçildi.Isparta Belediyesi, Çünür Mahallesi’nde önceki dönemde yapımına başlanan ancak uygulanan uzay çatı sisteminin kaplamasındaki maliyet yüksekliği, kaplansa dahi rantabl olmayışı nedeniyle Yeni Otogar projesinde değişikliğe giderek, çalışmalara başlamıştı. Yeni projeye göre çelik konstrüksiyon uzay çatı sistemi sökülürken, yerine düz çatı sistemi üzerine sandviç panel uygulanıyor. Yeni otogarda yüklenici firmanın çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.Bugüne kadar yapılan çalışmalarda A, B, C, D bloklarda eski yapılan çelik konstrüksiyon uzay çatı sistemlerinin tamamı söküldü. Çatı sistemlerinin söküm işlemleri malzemelerin tekrar kullanılması amacıyla titizlikle gerçekleştirildi. Uzay çatının kaldırılmasının ardından buradan çıkan malzemelerle yeni otogarın peron çatısının kurulumu yapıldı.Yeni otogarın betonarme olan tabliye üzerine çelik konstrüksiyon yapılmasının ardından sandviç panel döşemesine geçildi. Kaldırılan uzay çatı sisteminin yerine düz çatı üzerine sandviç panel uygulanıyor.Yeni Otogarda çalışmaların tamamlanmasının ardından otogarın çatısına 5 Megavatlık Güneş Enerjisi Sistemleri kurulacak. Bu sayede yeni otogar kendi elektriğini üretmiş olacak.