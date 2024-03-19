"Ramazanda Beslenme Önerileri: Sağlıklı Oruç Tutmanın Yolları"

Ramazan ayında sağlıklı beslenme alışkanlıklarının korunması, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığın korunmasına yardımcı olur. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Aliye Carus, oruç süresince dikkat edilmesi gereken beslenme tavsiyelerini paylaştı:

Sahur Öğününün Önemi: Sahur, gün boyunca süren açlığın etkilerini azaltmak için oldukça önemlidir. Bu öğünde protein, lif, sağlıklı yağlar ve kompleks karbonhidratlar içeren yiyecekler tercih edilmelidir. Yumurta, peynir, ceviz, badem gibi kuruyemişler, kuru meyveler, çiğ sebzeler ve tam buğday ekmeği gibi besinler sahurda tüketilebilir. İftar Yemeğinin Kontrollü Olması: Oruç açılırken su, hurma ve çorbayla başlanmalı ve yavaş yavaş tüketilmelidir. İftar tabağında protein, kompleks karbonhidratlar ve sebzeler yer almalıdır. Özellikle et, tavuk, balık gibi protein kaynaklarının yanı sıra yeşil mercimek, kuru fasulye gibi bitkisel protein kaynakları tercih edilmelidir. Dengeli Beslenme İçin Çeşitlilik: İftar ve sahurda çeşitli besin gruplarından tüketmek önemlidir. Sebzeler, salatalar, zeytinyağlılar ve yoğurtlu mezeler lif alımını artırırken, pide, bulgur pilavı, pirinç gibi karbonhidrat kaynakları da dengeli beslenmeyi sağlar. Pişirme Yöntemlerinin Seçimi: Mide sağlığını korumak ve kilo alımını önlemek için ızgara, fırınlama, haşlama veya buğulama gibi yağ kullanımını azaltan pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Kızartma ve kavurma gibi yağlı yöntemlerden kaçınılmalıdır. Tatlı Tercihlerinin Dikkat Edilmesi: Ramazan tatlıları yerine sütlü, hafif ve meyveli tatlılar tercih edilmelidir. Tatlılar ara öğün olarak da tüketilebilir ve çeşitlendirilebilir. Su Tüketiminin Önemi: Ramazan boyunca su tüketimine özen gösterilmelidir. İftarla sahur arasında ortalama 8-10 bardak su içilmelidir. Ayrıca, iftardan sonra yapılan 30 dakikalık yürüyüş sindirimi kolaylaştırır.

Ramazan boyunca sağlıklı beslenme alışkanlıklarını korumak, vücudun ihtiyaçlarını karşılamak ve sağlıklı bir şekilde oruç tutmayı sağlamak için bu önerilere dikkat edilmelidir.