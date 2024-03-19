Ankara'daki Ispartalılar İftar Yemeğinde Buluştu

İstanbul'daki Ispartalılar Vakfı (ISVAK) önderliğinde düzenlenen geleneksel iftar yemeği, Ankara'da büyük ilgi gördü. Türkiye Kömür İşletmeleri sosyal tesislerinde gerçekleştirilen yemeğe, ISVAK yöneticileri, kamu bürokratları, iş insanları ve Ankara'da eğitim gören Ispartalı öğrenciler katıldı. İftar sonrası ISVAK Başkanı Mustafa Kemal Battal'ın yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yapılarak, manevi atmosferin önemi vurgulandı. Ayrıca, ISVAK'ın genel kurulunda Kurucular Kurulu ve Mütevelli Heyeti üyeleri belirlendi.