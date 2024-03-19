Atakan Yazgan, Hastane Caddesi'nde Esnafla Buluştu

Bugün, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Isparta Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan, Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, CHP il ilçe teşkilatı ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Hastane Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Cadde üzerindeki esnafla yakından ilgilenen Yazgan, desteklerini beklediklerini ifade etti.Ziyaret sırasında, bir vatandaşın "Her zaman yanınızdayız" şeklindeki destekleyici sözleri dikkat çekti. Buna karşılık olarak, Atakan Yazgan, "Sizin desteklerinizle daha da güzel yapacağız Ispartamızı" yanıtını verdi. Bu samimi diyalog, Yazgan'ın halkla olan yakın ilişkisini ve onlara duyduğu saygıyı bir kez daha ortaya koydu.Atakan Yazgan'ın esnaf ziyareti sırasında yaşanan bu samimi diyaloglar, Isparta halkının desteğine olan ihtiyacını ve Yazgan'ın onlarla olan güçlü bağını gösterdi.