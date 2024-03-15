Ramazan Pidesine Zam Geldi: 'Fırına Giden Şoke Oldu'

Ramazan ayının ortasında, Türkiye genelinde Ramazan pidesine zam yapıldı. Bu zam kararı, fırınlara gidenleri şaşırttı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayı öncesinde yaptığı açıklamada, pide fiyatlarının kilogramı için 60 TL olduğunu belirtmişti. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde ise 250 gram pidenin 15 TL, 300 gram pidenin ise 18 TL olacağını dile getirmişti.

Ancak Ramazan ayının başlamasından itibaren geçen 4 gün içerisinde Kayseri'de pide fiyatlarına bir zam yapıldı ve bu fiyatlar Ramazan boyunca geçerli olacak.

Kayseri'de somun ekmeğin fiyatı sabit kalırken, 200 gramı 6,5 TL olarak belirlendi. Ancak Ramazan boyunca 320 gram pidenin fiyatı zamlandı ve 15 TL olarak belirlendi. Geçen yıl Kayseri'de sade Ramazan pidesi 8 TL idi.

Bu zam kararıyla birlikte, Kayseri'de pide fiyatlarına dair belirlenen yeni fiyatlar vatandaşları şaşırttı ve Ramazan ayı boyunca bu fiyatlar geçerli olacak.