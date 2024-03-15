1 Milyon TL'nin 1 Aylık Getirisi Fırladı: "Duyan Bankaya Koşuyor"
Merkez Bankası'nın yeni kararıyla birlikte mevduat faizlerinde ciddi bir artış yaşandı. Zorunlu karşılıkların bir kısmının bloke edilmesiyle 1 aya kadar vadeli mevduatlara faiz uygulanması sağlanarak, mevduat faizleri uçtu. Özellikle 3 aylık vadeli mevduatlar için 1 milyon TL'nin getirisi 124 bin TL'yi aştı.
İşte bazı bankaların 1 milyon TL için sunduğu faiz oranları ve net getirileri:
AKBANK
Merkez Bankası'nın yeni kararıyla birlikte mevduat faizlerinde ciddi bir artış yaşandı. Zorunlu karşılıkların bir kısmının bloke edilmesiyle 1 aya kadar vadeli mevduatlara faiz uygulanması sağlanarak, mevduat faizleri uçtu. Özellikle 3 aylık vadeli mevduatlar için 1 milyon TL'nin getirisi 124 bin TL'yi aştı.
İşte bazı bankaların 1 milyon TL için sunduğu faiz oranları ve net getirileri:
AKBANK
- Faiz Oranı: %50
- Net Getiri: 119.726 TL
- Vade Sonu Ödeme: 1.119.726 TL
İŞ BANKASI
- Faiz Oranı: %27
- Net Getiri: 64.652 TL
- Vade Sonu Ödeme: 1.064.652 TL
ODEABANK
- Faiz Oranı: %49.50
- Net Getiri: 118.529 TL
- Vade Sonu Ödeme: 1.118.529 TL
DENİZBANK
- Faiz Oranı: %52
- Net Getiri: 124.515 TL
- Vade Sonu Ödeme: 1.124.515 TL
EN PARA
- Faiz Oranı: %48,50
- Net Getiri: 116.134 TL
- Vade Sonu Ödeme: 1.116.134 TL
GARANTİ BBVA
- Faiz Oranı: %45
- Net Getiri: 107.753 TL
- Vade Sonu Ödeme: 1.107.753 TL
ING BANK
- Faiz Oranı: %45
- Net Getiri: 107.753 TL
- Vade Sonu Ödeme: 1.107.753 TL
FİBABANK
- Faiz Oranı: %43.50
- Net Getiri: 104.162 TL
- Vade Sonu Ödeme: 1.104.162 TL
QNB Finansbank
- Faiz Oranı: %37.75
- Net Getiri: 90.393 TL
- Vade Sonu Getiri: 1.090.393 TL
ALTERNATİF BANK
- Faiz Oranı: %32
- Net Getiri: 76.625 TL
- Vade Sonu Ödeme: 1.076.625 TL
Bu yüksek faiz oranları, tüketiciler arasında büyük ilgi uyandırarak, "duyan bankaya koşuyor" sözünü doğrular nitelikte.