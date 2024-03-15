1 Milyon TL'nin 1 Aylık Getirisi Fırladı: "Duyan Bankaya Koşuyor"

Merkez Bankası'nın yeni kararıyla birlikte mevduat faizlerinde ciddi bir artış yaşandı. Zorunlu karşılıkların bir kısmının bloke edilmesiyle 1 aya kadar vadeli mevduatlara faiz uygulanması sağlanarak, mevduat faizleri uçtu. Özellikle 3 aylık vadeli mevduatlar için 1 milyon TL'nin getirisi 124 bin TL'yi aştı.

İşte bazı bankaların 1 milyon TL için sunduğu faiz oranları ve net getirileri:

AKBANK

Faiz Oranı: %50

Net Getiri: 119.726 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.119.726 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %27

Net Getiri: 64.652 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.064.652 TL

ODEABANK

Faiz Oranı: %49.50

Net Getiri: 118.529 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.118.529 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %52

Net Getiri: 124.515 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.124.515 TL

EN PARA

Faiz Oranı: %48,50

Net Getiri: 116.134 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.116.134 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %45

Net Getiri: 107.753 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.107.753 TL

ING BANK

Faiz Oranı: %45

Net Getiri: 107.753 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.107.753 TL

FİBABANK

Faiz Oranı: %43.50

Net Getiri: 104.162 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.104.162 TL

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %37.75

Net Getiri: 90.393 TL

Vade Sonu Getiri: 1.090.393 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %32

Net Getiri: 76.625 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.076.625 TL

Bu yüksek faiz oranları, tüketiciler arasında büyük ilgi uyandırarak, "duyan bankaya koşuyor" sözünü doğrular nitelikte.