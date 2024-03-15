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Mahallede Köpek Olayı Mahkemeye Taşındı

Mahallede Köpek Olayı Mahkemeye Taşındı
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Mahallede Köpek Olayı Mahkemeye Taşındı
İki taraf arasındaki köpek olayı mahkemeye taşındı. Bülent Petek, kendisinin suçsuz olduğunu belirterek, köpeğinin bağlı olduğunu ve herhangi bir saldırıda bulunmadığını iddia etti.
Petek, yaşanan olayı şu şekilde aktardı: "Komşuya gelen bir misafir, köpeğimden korkup kendini duvardan atıp ayağını kırdı. Biz ses duyunca hemen dışarı çıktık. Ağacın dibinde yaralı bir şekilde yatan kişiyi gördük. Olay sırasında köpeğim bahçede bağlıydı. Misafirim de bunu doğruluyor."
Olayın üzerinden bir yıl geçtikten sonra dava açıldığını belirten Petek, karşı tarafın "köpek ısırdı" iddiasıyla dava açtığını, ancak köpeğinin kimsenin üzerine atlamadığını ve kovalamadığını vurguladı.
Diğer taraftan, esnaf olan Mithat Ulcay, köpeği 5-6 yıldır tanıdığını ve herhangi bir saldırganlık göstermediğini ifade etti. Ulcay, "Büyük ihtimalle yanlış anlaşılma sonucu bu olay gerçekleşti. Köpeğin saldırganlaşabileceğine dair bir işaret görmedim" dedi.
Mahkeme sürecinin devam ettiği belirtildi.

 
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