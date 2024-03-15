Dar Gelirli Ailelere Ramazan Kolisi Dağıtılacak: Başvuru Süreci Başladı

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dar gelirli ve geliri olmayan ailelere yönelik Ramazan kolisi yardım programı duyuruldu. Bu yardım programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belediyeler ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) iş birliğiyle yürütülecek.

Ramazan kolisi içeriği, temel gıda maddelerinden oluşuyor ve ücretsiz olarak dağıtılacak. Kolide bulunacak zorunlu gıda ürünleri arasında un, şeker, çay ve yağ yer alacak. Ancak bu yardım paketlerinden faydalanabilmek için belirli şartlar aranacak.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'na göre, maddi durumu yetersiz ailelere ve bireylere, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde, yıl boyunca temel gıda desteği sağlanacak. Başvuru için aranan şartlar ise şöyle:

Sosyal güvencesi olmayan aileler veya sosyal güvencesi olanların kişi başına düşen aylık geliri, net asgari ücretin üçte birinden az olmalıdır.

Başvurular, e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilecek. Dar gelirli veya geliri olmayan vatandaşlar, "e-Belediye Bilgi Sistemi Sosyal Yardım Talebi ve Sorgulama" bölümünden başvurularını gerçekleştirebilecekler. Büyükşehir belediyelerinin resmi internet siteleri aracılığıyla da doğrudan başvuru imkanı bulunuyor. Küçük şehirlerde ise, ikametgah belgesi ve kimlik bilgileri ile belediyelere şahsen müracaat edilebilecek.

Başvuruların incelenmesinin ardından, uygun görülen ailelere un, şeker, çay ve yağ gibi temel gıda ürünlerini içeren erzak paketleri sağlanacak. Kamuoyuna yapılan bu duyuruyla, ihtiyaç sahibi ailelerin Ramazan ayını daha rahat ve huzurlu geçirmesi amaçlanıyor.