Kura Müdahale ve Vergi Artışı İddialarına İlişkin Açıklama: Gerçek Dışı İddialar Ortaya Atıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son günlerde sosyal medya ve bazı medya kuruluşlarında dolaşan "Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV'de artış olacak" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in özel bir toplantıda oda ve borsa başkanları ile iş dünyası temsilcileriyle görüştüğü ve bu tür bir artışın söz konusu olmadığını ifade ettiği belirtildi. Bahse konu toplantıda, Bakan Şimşek'in kura müdahale edileceği veya ÖTV ve KDV'de artış olacağı şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Açıklamada, yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiği de vurgulandı.

Kamuoyuna yapılan bu açıklama ile vatandaşların yanlış bilgilendirilme ve dezenformasyonla karşılaşmaması amaçlanıyor. Yetkililer, vatandaşların güvenilir kaynaklardan doğru bilgi edinmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.