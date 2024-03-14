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Oruç tutan tüm çalışanlara ödeme yapılacak 'Çoğu kişinin haberi bile yok' İşveren uymak zorunda

Oruç tutan tüm çalışanlara ödeme yapılacak 'Çoğu kişinin haberi bile yok' İşveren uymak zorunda
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Oruç tutan çalışanlara yönelik olarak işverenlerin ödeme yapma zorunluluğu ve bu konudaki detaylar, Sosyal Güvenlik Denetmeni Ebubekir Kaleli'nin paylaşımıyla kamuoyuna duyuruldu. İşverenlerin oruç tutan çalışanlara yemek ücreti veya yemek kartı gibi ödemeleri yapması gerektiği belirtilmiştir.
  • Ramazan ayı boyunca oruç tutan çalışanlara yemek ücreti veya yemek kartı gibi ödemelerin normal aylarda olduğu gibi yapılması gerekmektedir. Bu, işverenlerin yasal bir yükümlülüğüdür ve çalışanların haklarını korumak adına önemlidir.
  • Yemekhane hizmeti sunulan işyerlerinde, oruç tutan çalışanlara yemek bedeli ödemesi zorunlu değildir. Ancak, işverenin isteğine bağlı olarak bu ödeme yapılabilmektedir. Özellikle Ramazan ayında yemek bedelinin ödeneceğine dair bir sözleşme varsa, işveren bu ödemeyi yapmakla yükümlüdür.
  • Oruç tutan veya tutmayan çalışanlara karşı ayrımcılık yapılması yasalara aykırıdır. İş Kanunu'nun ilgili maddelerine göre, eşit davranılmayan her işçi için işverene idari para cezası uygulanabilir. Ayrıca, işçi eşit davranılmama durumunu mahkemede ispat ederse, işverenden ayrımcılık tazminatı talep edebilir.
Bu açıklamalar, işverenlerin oruç tutan çalışanlara yönelik ödeme yapma yükümlülüklerini ve bu konudaki yasal düzenlemeleri hatırlatmaktadır. Oruç tutan çalışanların haklarının korunması ve ayrımcılığın önlenmesi amacıyla bu tür bilgilendirmeler önemlidir.
 
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