"Ramazan Ayında Ekmeğe Büyük İndirim: Tarsus Belediyesi'nden Örnek Uygulama"

Ramazan ayına sayılı günler kala, farklı illerde vatandaşların ekonomik yüklerini hafifletmek amacıyla yeni uygulamalar hayata geçirilmeye başlandı. Bu kapsamda, Tarsus Belediyesi tarafından yapılan açıklama ile Ramazan boyunca vatandaşlara ekmeği 1 liradan satılacağı duyuruldu, bu adım ile ekonomik refahın artırılması hedefleniyor.

İndirimlere Ek Yeni Bir Uygulama Geldi

Ramazan pidesi fiyatlarının ortalama 20-25 lira aralığında satılacağının belirtildiği bir dönemde, halk ekmeklerinde daha uygun fiyatlarla pide satışı yapılacağı müjdelendi. Özellikle büyükşehirlerde pide fiyatlarının 10 liradan satışa sunulacağı belirtilirken, Tarsus Belediyesi'nin Ramazan boyunca 210 gram ekmeği 1 liradan satışa sunma kararı dikkat çekiyor.

Tarsus Belediyesi'nden Ekonomik Destek Kampanyası

Tarsus Belediyesi, ekonomik zorluklar yaşanan günlerde vatandaşlara destek olmak adına bir kampanya başlattı. Özellikle Mersin'de ekmeğin fiyatının 9 lirayı bulduğu bir dönemde, belediye bünyesindeki ekmek fabrikalarında üretilen 210 gram ekmeği 4,5 liradan satışa sunarak önemli bir indirim sağlıyor. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaptığı açıklamada, vatandaşların temel ihtiyacı olan ekmeğin Ramazan boyunca 1 liradan satılacağını belirtti.

Bu uygulama, ekonomik zorluklarla mücadelede belediyelerin etkin bir rol üstlendiğini gösterirken, Tarsus Belediyesi'nin bu adımı vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor.