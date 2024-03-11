"Bankalardan Kritik Uyarı: Belirli Paralar Geçersiz, ATM İşlemleri Zorunlu Hale Geliyor"

Bankaların müşterilere yönelik attığı peş peşe mesajlara göre, alınan yeni kararlarla bazı paraların tamamen geçersiz sayılacağı belirtiliyor. Banka şubeleri ve ATM'lerinde yeni bir dönemin başladığı vurgulanarak, müşterilere önemli değişikliklerin resmi olarak açıklandığı ifade ediliyor.

Değişiklik ve Uyarılar:

Bankalar, şube sayısını azaltarak evden çalışma sistemine geçiş yapmasıyla şubelerin iş yükünü azaltmayı hedeflediklerini belirtiyor.

Türkiye'deki yüksek enflasyon nedeniyle, birçok bankanın 10 TL'lik banknotları ATM'lerde kullanım dışı bıraktığı kaydediliyor.

Belirlenen tutarın altında kalan miktarların artık şubelerden çekilip yatırılmasına izin verilmeyeceği ve bu işlemlerin sadece ATM'ler aracılığıyla gerçekleştirilebileceği belirtiliyor.

Tepkiler ve İtirazlar:

Bu kararın büyük tepkilere neden olduğu ve tüketici mahkemelerinin bu karara itiraz edeceği belirtiliyor.

Bankaların, özellikle okuma yazması olmayan bireyler, teknolojiyle arası iyi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar ve emekliler üzerindeki etkisi ve tepkilerinin ön plana çıktığı ifade ediliyor.

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, bankaların ATM'lerde işlem yapmayı zorunlu hale getirmesinin tüketici haklarına aykırı olduğunu belirtiyor.

Müşterilere yönelik yapılan bu değişikliklerin, finansal alanda önemli etkiler yaratabileceği ve yakından takip edilmesi gerektiği vurgulanıyor.