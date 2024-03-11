"Türkiye Aile Destek Programı Kapsamında 4 Milyar Lira Ödeme Başlıyor"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı çerçevesinde yapılan ödemelerin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu. Bakan Göktaş, bu ay içinde ihtiyaç sahibi hanelere toplamda 4 milyar lira ödeme yapılacağını belirtti.

Bakan Göktaş'ın yaptığı yazılı açıklamada, sosyal hizmet anlayışlarının kimseyi geride bırakmadığına vurgu yaparak, Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki sosyal yardımların devam ettiğini ifade etti. Toplamda 72,3 milyar lira destek sağlandığını açıklayan Bakan Göktaş, Türkiye'nin büyüyen ve gelişen refahından vatandaşlarla paylaşmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Göktaş, düzenli sosyal yardımlardan faydalanan hanelerin yanı sıra gelir kriterlerine uyan dezavantajı olmayan haneleri de Türkiye Aile Destek Programı'na dahil ettiklerini hatırlattı. Her ay düzenli olarak hanelere destek sağlandığını belirten Göktaş, bu ay içinde toplamda 4 milyar lira ödeme yapılacağını açıkladı.

Değişen yaşam koşullarını dikkate alarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarını ifade eden Bakan Göktaş, sosyal yardımları bütüncül bir şekilde uygulayarak vatandaşlar arasında ayrım yapmadan, eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine ulaştıklarını belirtti.