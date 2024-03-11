"Ramazan Ayı ve Bahar Ekinoksu Aynı Anda: Oruç Sürelerindeki 4 Saatlik Fark"

Ramazan ayının bu yıl, 20 Mart'ta gerçekleşecek bahar ekinoksuyla aynı zamana denk gelmesi, oruç tutanları etkileyecek. 20 Mart tarihinde gece ve gündüzün eşitlendiği bahar ekinoksu, dünyanın çeşitli bölgelerinde oruç sürelerindeki farkın 4 saatten fazla olmasını engelleyecek.

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Ramazanın Başlangıcı ve Oruç Süreleri:

Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak. Ancak, ülkelerin konumlarına ve ayın görülme durumlarına bağlı olarak başlangıç ve bitiş tarihleri değişebilir.

Dünya genelinde en uzun oruç süresi, 9 Nisan'da İzlanda'nın Reykjavik şehrinde 16 saat 36 dakika olacakken, en kısa oruç süresi Şili'nin Punta Arenas bölgesi ve Yeni Zelanda'nın Dunedin şehrinde 12 saat 51 dakika olacak.

Kutuplara Yakın ve Ekvatora Yakın Bölgelerdeki Değişim:

Kutuplara yakın bölgelerde, ramazanın ilk ve son günleri arasında oruç süresinde 2 saatlik bir değişim yaşanacak.

Ekvatora yakın bölgelerde ise oruç süresi, ramazan boyunca 13 saatin biraz üzerinde kalacak.

Hilal Gözlem ve Ramazanın Başlangıcı:

Hilalin çıplak gözle görülmesi esas alınarak ramazanın başlangıcı, 10 Mart Pazar akşamı belirlenecek.

Hilal çıplak gözle görülemezse, Şaban ayı 30 güne tamamlanacak ve ilk oruç günü 12 Mart Salı olacak.

Türkiye'de İlk Sahur ve İlk İftar:

Türkiye'de ilk sahur, 11 Mart'ta saat 04.52'de gerçekleşecek.

İlk iftar ise 18.13'te Iğdır'da yapılacak.

Müslüman Ülkelerin Hilal Gözlemi:

Müslüman ülkelerin çoğunluğu, hilali gözlemleyerek ramazanın başlangıcına 10 Mart Pazar akşamı karar verecek.

Hilal çıplak gözle görünmezse, bazı ülkeler teleskopla hilal arayarak oruç ayının başlangıcını ilan edecek.

Bu yılki özel durum, Ramazan ayını tutanların gün içindeki oruç sürelerinin genel olarak 4 saatten fazla olmayacağı anlamına geliyor. Hilal gözlemiyle ilgili farklı yöntemler, ülkeler arasında başlangıç tarihlerinde farklılıklara neden olabilir.