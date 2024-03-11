"Sağlıkta Yeni Dönem: 2022-2026 Yılı 5 Yıllık Yol Haritası Açıklandı"

Sağlık Bakanlığı, sağlık alanında gerçekleştireceği önemli adımları içeren 2022-2026 yıllarını kapsayan yeni 5 yıllık yol haritasını kamuoyuyla paylaştı. Bu stratejik plan, sağlıklı yaşam hakkının korunması, tedavi hizmetlerinin kalitesinin artırılması, obezite ve bağımlılıkla mücadele, özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetler gibi 5 ana hedefe odaklanıyor.

Önemli Hedefler ve Stratejiler:

Obezite ve Sağlıklı Beslenme:

İlkokul çağındaki çocuklarda obezite oranlarını yüzde 11,4'ten düşürmek.

15 yaş üzeri nüfusta obezite oranlarını yüzde 29,1'den azaltmak.

Yüksek şeker ve tuz içeren ürünlerin reklamlarına düzenlemeler getirilmesi.

Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konusunda çocuklara yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları.

Sağlık Okuryazarlığının Artırılması:

Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi Araştırması sonuçlarına dayanarak, sağlık okuryazarlığını yüzde 52'ye çıkarmak.

Sağlık bilgisine ulaşımda Bakanlığın bilgi kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlamak.

Dijital sağlık okuryazarlığını geliştirmek.

Bağımlılıkla Mücadele:

Bağımlılık risk haritaları oluşturularak toplumda bağımlılık riskinin belirlenmesi.

AMATEM ve ÇEMATEM merkezlerinin sayısının artırılması, bağımlılık tedavisine erişimi kolaylaştırmak.

Tütün bağımlılığı ile mücadelede danışmanlık hizmetleri ve bilişim altyapısı kullanımı.

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi:

Aile hekimliği birim sayısının artırılması ve Sağlıklı Hayat Merkezi sayısının yükseltilmesi.

100 bin kişiye düşen hekim sayısının 228'den 315'e, hemşire ve ebe sayısının 356'dan 500'e çıkarılması.

MHRS üzerinden alınan randevuyla gerçekleştirilen hasta muayene oranının yüzde 60'a çıkarılması.

Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklarla Mücadele:

Aşı tereddüdünün önlenmesi için bilişim altyapısının oluşturulması.

Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede sürveyans sistemlerinin kurulması ve pandemilere karşı hazırlıklı olma yeteneğinin geliştirilmesi.

Hasta güvenliği için ulusal eylem planının oluşturulması ve hasta güvenliği ağı kurulması.

Sağlık Vadisi Projesi:

Yerli ve milli sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Sağlık Vadisi Projesi hayata geçirilecek.

Bu yol haritası, Türkiye'nin sağlık sektöründe kaliteyi artırmayı, vatandaşlara daha etkin sağlık hizmeti sunmayı ve toplumun genel sağlığını iyileştirmeyi amaçlamaktadır.