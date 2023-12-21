Rahmoğlu Halı'nın Sahibi Sedat Turalı Aniden Hayatını Kaybetti

Isparta İş Dünyasının Önde Gelen İsimlerinden Birisi Olan Sedat Turalı Beyin Kanaması Geçirerek Vefat Etti

Isparta'nın önde gelen halı üreticilerinden Rahmoğlu Halı'nın sahibi Sedat Turalı (65), iş yerinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk belirlemelere göre beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Turalı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Merhumun cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Asri Mezarlıkta toprağa verilecek.

Isparta Haber Ajansı olarak Sedat Turalı'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.



