

Isparta'da Yeni Otogar Alanında Çevre Düzenleme Çalışmaları Tam Gaz Devam Ediyor

Isparta Belediyesi, Çünür Mahallesi'nde yapımı süren yeni otogar alanında çevre düzenlemesi için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Isparta Belediyesi, Çünür Mahallesi'nde inşaatı hızla ilerleyen yeni otogar alanında çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Otogarın yan bölümündeki otopark alanına kilit parke taşı döşenirken, bağlantı yollarına da asfaltlama yapılmaktadır.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, projenin önceki dönemden kaldığını ve tamamlanması için çalıştıklarını belirtti. Otogar alanındaki uzay çatı sistemi zorlukları nedeniyle projede değişiklik yapıldığını ifade etti. Bu kapsamda çelik konstrüksiyon uzay çatı sistemi yerine düz çatı sistemi ve sandviç panel uygulamasının yapıldığını açıkladı.

Çalışmalar kapsamında otogarın yazıhane bölgesi hazır hale getirildi ve peronlar bölgesi ile alt taraftaki bağlantı yoluna asfalt döküldü. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çevre düzenleme çalışmalarıyla otogarın yanındaki otopark alanı da kilit parke taşı ile düzenlenmekte, otomobillerin rahatça ulaşımı için yollar oluşturulmaktadır.