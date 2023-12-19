 Prof. Dr. Zeynep Seydim'den Okullarda Bilim Söyleşileri

İTO Meclis Üyesi, Bilim İnsanı Prof. Dr. Seydim, TÜBİTAK Projesi ile Öğrencilerle BuluştuIsparta Ticaret ve Sanayi Odası (İTO) Meclis Üyesi Prof. Dr. Zeynep Seydim, TÜBİTAK projesi kapsamında gerçekleştirdiği 'Bilim Söyleşileri' etkinlikleri ile öğrencilere bilim, kariyer, araştırma-geliştirme projeleri ve sağlıklı beslenme konularında bilgiler veriyor. Son olarak, Şehit Hasan Hüseyin Gül İlkokulu ve İTO Şehit Mustafa Gözütok Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliklerde öğrencilere bilimsel konularda keyifli söyleşilerde bulundu.Prof. Dr. Seydim'in öğrencilere gıda mühendisliği, fonksiyonel gıdalar, probiyotikler, sağlıklı beslenmede kefir ve yoğurt tüketiminin önemi gibi konularda bilgiler verdiği etkinlik, öğrencilerin merak ettiği soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi. Seydim, genç nesillere bilim ve kariyer konularında rehberlik ederek, bilimsel bilincin gelişimine katkı sağlıyor.