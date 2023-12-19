Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yıl Sonu Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Geleneksel Türk Süsleme Sanatları ve El Sanatları Eserleri SergilendiIsparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yaygın kültür eğitim faaliyetleri kapsamında düzenlenen tezhip, minyatür, ebru, deri ve keçe kurslarına katılan kursiyerlerin eserlerini içeren yıl sonu sergisini açtı. Sanat galerisinde düzenlenen sergiye, Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, çok sayıda kursiyer ve davetli katıldı.Serginin açılış töreninde, emekleri ve gayretleri için kurs hocalarına teşekkür belgeleri verildi. Vali Aydın Baruş, yaptığı konuşmada sanatın içsel güzelliklerin dışa yansıtılması olduğunu vurgulayarak, sanatın yaşam sevincini artırdığını ifade etti. Baruş, şehir hayatının getirdiği monotonluğu aşmanın bir yolu olarak sanatla uğraşmanın önemine değindi."Sanatkar; cesaret sahibi, geniş ruhlu ve iş dünyası zengin insandır. Sanatı olmayan milletler yaşam sevincini kaybederler. Günümüzde özellikle şehir hayatının getirdiği tek düzeliği aşmak istiyorsak mutlaka bir sanat dalıyla uğraşmak hayatımızı güzelleştirecek ve diğer insanlara ve hayatın her yönüne pozitif bakmamızı sağlayacaktır. Bugün açılışını yapacağımız sergide Türk süsleme sanatlarından; tezhip, minyatür ve ebru sanatı alanında eserler göreceğiz. Yine Isparta’nın geleneksel el sanatları olan deri, keçeden yine yöresel bebek üretimi alanında kursiyerlerimizin yapmış olduğu eserleri müşahede edeceğiz. Ben bu kurslarda emeği geçen tüm hocalarımıza özellikle teşekkür ediyorum."Sergiyi gezen Vali Baruş ve eşi Nagihan Baruş, kursiyerlerin 1 yıllık emeklerini yansıtan eserleri inceledi. Sergi, 29 Aralık 2023 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak. Sanatseverler, geleneksel Türk süsleme sanatları ve el sanatlarından örnekleri sergide bulunan eserlerle yakından tanıma fırsatı bulacaklar.