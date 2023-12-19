

Depremden Korunmanın Yolu: Hazırlıklı Olmak

Genel Müdürlük, Ahşap Taşıyıcı Sistem Kullanarak Yapılacak Binalar İçin Deprem Hazırlıklıklarını Görüştü

Genel Müdürlüğümüz, deprem hassas bölgelerde yapılması planlanan hizmet binalarının ahşap taşıyıcı sistem kullanılarak inşa edilmesi hedefi doğrultusunda, yapısal ahşabın tasarımı, uygulaması ve kontrolü konularını içeren bir video konferans toplantısı düzenledi.

Toplantıya, konunun uzmanı İnşaat Yüksek Mühendisi Erol Karacabeyli ve Makine ve İkmal Şube Müdürü ile konunun uzmanı teknik personeller katılım sağladı. Ahşap taşıyıcı sistemlerin kullanılmasıyla ilgili detaylı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, depremle mücadele kapsamında yapısal güvenliğin artırılması ve dayanıklı binaların inşası hedeflendi.

Genel Müdürlük, bu tür hazırlıklıklarla deprem riski taşıyan bölgelerdeki binaların direncini artırmayı ve olası depremlere karşı toplumsal dayanıklılığı güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Deprem riski altındaki bölgelerde ahşap taşıyıcı sistem kullanımının, yapısal dayanıklılığın artırılmasında önemli bir adım olduğu vurgulanmaktadır.















