Çalışan Emeklilere 5.000 TL İkramiye İçin Takvim Belli Oldu - İşte Beklenen Tarih

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan Geçen Düzenleme, 2023 Yılı İçinde Yürürlüğe Girecek

Çalışan emeklilere yönelik 5.000 TL ikramiye düzenlemesi için beklenen tarih açıklandı. Ocak zammı öncesinde çalışmayan emeklilere ödeme yapılan düzenleme, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. 86 maddelik torba yasa teklifinin içine eklenen düzenleme, 43 madde olarak kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ederken, torba yasa teklifinin geri kalan maddelerinin 26-29 Aralık tarihlerinde görüşülmesi bekleniyor. Bu sürecin tamamlanmasının ardından düzenleme yıl sonuna kadar Meclis'ten geçmiş olacak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından yasalaşacak.

Düzenlemenin yasalaşmasının ardından çalışan emeklilere 5.000 TL ikramiye ödemeleri, 15 Ocak 2024 tarihinden önceki hafta içinde gerçekleşecek. Çalışan emeklilere yönelik bu ikramiye, maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılacak.

Bu düzenleme kapsamında vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına da ikramiye ödemeleri yapılacak. Ödeme, hisse oranına göre gerçekleştirilecek. Yüzde 75 hissesine sahip olanlar 3.750 TL, yüzde 50 hissesine sahip olanlar 2.500 TL, yüzde 25 hissesine sahip olanlar ise 1.250 TL ikramiye alacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemenin Meclis'ten geçmesi durumunda, ödemelerin en kısa sürede gerçekleştirileceğini ve bu sayede emeklilere hızlı bir şekilde ulaştırılacağını belirtti. Toplam maliyetin ise yaklaşık 23 milyar TL olması bekleniyor.