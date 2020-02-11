POTANIN KÜÇÜK ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU
Okul Sporları Küçük Erkek - Kızlar Basketbol İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. Dereceye giren takımlarımıza kupa ve madalyaları törenle takdim edildi.
**ERKEKLERDE
1. Nazmiye Demirel Ortaokulu
2. Halıkent Ortaokulu
3. Ted Koleji
4. Ülkü Ortaokulu
**KIZLARDA
1. Nazmiye Demirel Ortaokulu
2. Şehit Göksel Koç Ortaokulu (Mavikent)
3. IYAŞ Selçuklu Ortaokulu
4. Ülkü Ortaokulu
Müsabakalara katılım sağlayan tüm okul takımlarımıza teşekkür, dereceye giren okul takımlarımızı başarılar diliyoruz. Emeği geçen il temsilciliğimize, hakemlerimize ve öğretmenlerimize ayrıca teşekkür ediyoruz.
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü