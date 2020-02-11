POTANIN KÜÇÜK ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU

**ERKEKLERDE

**KIZLARDA

Okul Sporları Küçük Erkek - Kızlar Basketbol İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. Dereceye giren takımlarımıza kupa ve madalyaları törenle takdim edildi.1. Nazmiye Demirel Ortaokulu2. Halıkent Ortaokulu3. Ted Koleji4. Ülkü Ortaokulu1. Nazmiye Demirel Ortaokulu2. Şehit Göksel Koç Ortaokulu (Mavikent)3. IYAŞ Selçuklu Ortaokulu4. Ülkü OrtaokuluMüsabakalara katılım sağlayan tüm okul takımlarımıza teşekkür, dereceye giren okul takımlarımızı başarılar diliyoruz. Emeği geçen il temsilciliğimize, hakemlerimize ve öğretmenlerimize ayrıca teşekkür ediyoruz.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü