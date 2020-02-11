Muhasebe Finansman ve Kooperatifçilik Geliştirme Kursları Devam Ediyor

Sayı : 59916911-621.99-E.478688 10.02.2020Konu : Muhasebe Finansman veKooperatifçilik Geliştirme Kursları Devam EdiyorCumhurbaşkanlığı birinci "100 Günlük İcraat Programı" kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ortaklığında 30 Ekim 2018 tarihinde imzalanan, "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü" kapsamında eğitim faaliyetlerine devam edilmektedir.Geçtiğimiz aylarda Gönen Güneykent Kasabası, Atabey İslamköy köyü ve Eğirdir İlçe Merkezinde düzenlenen "Muhasebe Finansman ve Kooperatifçilik Geliştirme" Kurslarının dördüncüsü, kalabalık bir kadın girişimci grubunun talebi üzerine, İl Tarım Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mehmet Kobuk ve Mühendis Murat Çankaya tarafından Aksu ilçesinde düzenlendi.Kursta, Kooperatifleşmenin amacı, ilkeleri ve değerleri, işleyişi, yönetim ve denetim kurullarının görev ve sorumlulukları, kooperatifin hukuki defterlerinin tutulması ve muhasebesi konularında eğitimler verilmiştir.65 kursiyerle başlayan ve 5 iş günü devam eden kurs sonunda başarılı olan 51 kursiyere sertifikaları düzenlenen bir törenle verilmiştir.Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksek Okulu toplantı salonunda düzenlenen Sertifika töreninde, Aksu Kaymakamı Muhammed Şahin, İl Genel Meclis Üyesi Başkanı Serkan Keskin, Aksu Belediye Başkanı Veli Kahraman, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mehmet Kobuk, Aksu İlçe Tarım Orman Müdürü Ayhan Gençtürk, Aksu Milli Eğitim Müdürü Bilal Demirtaş, kurs öğretmenleri ve kursiyerler katıldı .Sertifika töreninde konuşan Aksu Kaymakamı Muhammed Şahin, kursiyerlere ve kurs hocalarına teşekkür ederek, kurulacak olan kadın kooperatifinde çalışmalarında her zaman yanında olduğu ve özverilerine karşılık desteklerini esirgemeyeceklerini söyledi.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, genel kooperatifçilik eğitimi, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin eğitimi ile kadın kooperatifçilerin eğitimi faaliyetlerimiz bundan sonra da devam edecektir.