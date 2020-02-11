BASKETBOL U14 KIZLAR

BÖLGE ŞAMPİYONASI BAŞLADI

FİKSTÜR BELLİ OLDU

BÖLGE ŞAMPİYONASI KATILACAK TAKIMLAR ŞÖYLE ;

Isparta'nın ev sahipliği yaptığı Basketbol U14 Kızlar Bölge Şampiyonası müsabakaları 6 Mart Spor Salonunda başladı. Basketbol heyecanına tüm sporseverleri bekliyoruz.Ulusal spor organizasyonların adresi haline gelen Isparta bu basketbol organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Türkiye Basketbol Federasyonu alt yapı faaliyetleri programında yer alan U14 Kızlar Bölge Şampiyonası 11-14 Şubat 2020 tarihleri arasında 6 Mart Spor Salonunda gerçekleştirilecek.13 il takımının katılacağı Bölge Şampiyonası için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hazırlıklarını tamamladı. Maç programı 11 Şubat 2020 Pazartesi günü düzenlenecek teknik toplantı ile belli olacak.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Murat Gevrek, 6 Mart Spor Salonundaki Basketbol şölenine tüm Ispartalıları davet etti.Bölge Şampiyonası teknik toplantısı Gençlik Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Teknik toplantıda fikstür programı belli oldu. Müsabakalar 6 Mart Spor Salonunda 11 Şubat 2020 Salı günü saat 10:00'da Manisa Basketmania Basketbol İhtisas Spor ile Manisa Yunus Emre Spor karşılaşması ile start alacak.“Afyon Merkez Gazi Endüstri Meslek Lisesi Gençlik ve Spor, Antalya Basketbol Gençlik ve Spor, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, İzmir Balçova Belediye Termal Spor, Manisa Basketmania Basketbol İhtisas Spor, Muğla Datça Belediyespor, İzmir Ege Mega Spor, Isparta Profesyonel Eğitim Gençlik ve Spor, Manisa Yunus Emre Belediyespor, Denizli Saygın Spor, Denizli Servergazi Basketbol Spor, Isparta Şampiyonlar Spor”Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü