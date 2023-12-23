

Özel Kariyer Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne Sağlık Turizmi Yetki Belgesi



Isparta'da uzun yıllardır hizmet veren Özel Kariyer Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen inceleme ve denetimler sonucunda "Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" almaya hak kazandı. Bu başarı, merkezin kaliteli hizmetlerini ve etkin sağlık turizmi uygulamalarını belgeleyen önemli bir adımı temsil ediyor.

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi, Kariyer Diş'in yurtdışından gelen hastalara her türlü tedaviyi sunabilme yetkisini resmi olarak belgelemektedir. Merkez, bölgenin en büyük Diş Kliniği olma özelliğini taşıyan 1200 m2'lik modern binasında, 7 klinik, 1 ameliyathane, 3 boyutlu dijital görüntüleme (Dental Tomografi) ünitesi, yatan hasta servisi, fotoğraf stüdyosu, sterilizasyon ünitesi gibi donanımlarla hizmet sunmaya devam etmektedir.

Kariyer Diş, bu belgeyle birlikte uluslararası standartlara uygun bir sağlık turizmi hizmeti sunma konusundaki başarısını resmi olarak tescillemiş olup, hastalarına güvenli ve etkili tedaviler sunmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.