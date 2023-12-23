

Isparta İl Jandarma Komutanlığı'ndan Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu



Isparta İl Jandarma Komutanlığı, son bir aylık dönem içerisinde yürütülen operasyonlarda etkili sonuçlar elde etti. Uyuşturucu ile Mücadele, Kaçakçılık ile Mücadele ve Yılbaşı tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda şu başarılar elde edildi:

(18.132) Kullanımlık Sentetik Cannabinoid Emdirilmiş Kağıt Uyuşturucu

(1.563) adet Uyuşturucu hap

(160) gram Metamfetamin

(56) gram Esrar

(39) adet Uyuşturucu hap

(21) gram Eroin

(76) litre Kaçak İçki

(220) paket Kaçak Sigara