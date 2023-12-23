Isparta İl Jandarma Komutanlığı'ndan Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu
Isparta İl Jandarma Komutanlığı, son bir aylık dönem içerisinde yürütülen operasyonlarda etkili sonuçlar elde etti. Uyuşturucu ile Mücadele, Kaçakçılık ile Mücadele ve Yılbaşı tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda şu başarılar elde edildi:
- (18.132) Kullanımlık Sentetik Cannabinoid Emdirilmiş Kağıt Uyuşturucu
- (1.563) adet Uyuşturucu hap
- (160) gram Metamfetamin
- (56) gram Esrar
- (39) adet Uyuşturucu hap
- (21) gram Eroin
- (76) litre Kaçak İçki
- (220) paket Kaçak Sigara
Bu operasyonlar kapsamında (60) şüpheli şahıs yakalandı ve haklarında adli işlem başlatıldı. (9) şüpheli ise tutuklanarak adli makamlara sevk edildi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde, kaçak içki ve sigaraların halka ulaşmasını engellemek amacıyla kararlılıkla faaliyetlerine devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde, kaçak içki ve sigaraların halka ulaşmasını engellemek amacıyla kararlılıkla faaliyetlerine devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.