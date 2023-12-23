Eğirdir’de “Yerel Elma” Yemek Yarışması Heyecanı

Isparta'nın elma bahçesi olarak bilinen Eğirdir İlçesi, Türkiye genelinde ün salmış elma üretimiyle öne çıkmaktadır. Bu önemli tarım ürününe adanmış bir etkinlik kapsamında, Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Eğirdir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi Koordinatörlüğü iş birliğinde "Eğirdir Kültür ve Spor Şenliği" Projesi kapsamında "Yerel Elma" temalı yemek yarışması düzenlendi.ISUBÜ Eğirdir Meslek Yüksek Okulu'nun proje paydaşı olduğu yarışma, iki ayrı kategoride gerçekleştirildi: elma temalı ana yemek yarışması ve elma temalı tatlı ve hamur işi yarışması. Yarışmaya, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık programı öğrencileri katıldı.Ana yemek kategorisinde birinciliği Aysima UZUNER ve Metin MERAL, ikinciliği Hilal Nur GENÇ ve Şerife Nur UYLAR, üçüncülüğü Gülizar AVCI ve Gizem LAÇKA elde etti. Tatlı ve hamur işi kategorisinde birincilik Selin DOĞAN ve Huriye YILMAZ, ikincilik Sümeyye USLU ve Burak Emre İKİKAPILI, üçüncülük Meryem KURT ve İlknur TOGAY tarafından kazanıldı.Yarışma sonucunda düzenlenen ödül törenine Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan GÖSTERİT, Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Mustafa GÖK, Genel Sekreter Yardımcısı Kemal KORKMAZ ve diğer proje paydaşları katıldı. Dereceye giren öğrencilere ve jüri üyelerine ödülleri takdim edilerek neşeli anlar yaşandı.Jüri üyeliklerini Eğirdir Kemik Eklem Hastalıklar Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Baştabibi Semih GÜRLER, Mustafa Köse, Alim Çimenkaya, Öğretim Görevlileri Hüseyin Duman, Atilla Gökdemir ve Fatih Herdem üstlendi. Etkinlik, elma temalı yemeklerle Eğirdir'in gastronomik zenginliklerine dikkat çekti ve katılımcıları eğlenceli bir gün geçirmeye davet etti.