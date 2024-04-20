"Altın Fiyatlarını Geride Bırakan Kuzugöbeği Mantarı: Kilosu 2.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!"Fethiye'de düzenlenen 13. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali, nadir bulunan Kuzugöbeği mantarının göz alıcı sunumuyla başladı. Festivalde yerel halk, ormanlardan topladıkları taze Kuzugöbeği mantarlarını 1.500 ile 2.000 Türk Lirası arasında kilosuyla sattı. Kurutulmuş mantarlar ise 8.000 ile 10.000 Türk Lirası arasında alıcı buldu.Festival alanına gelen ziyaretçiler, geleneksel müzikler eşliğinde dastar dokuma ürünleri ve yöresel hediyeliklerin bulunduğu stantları gezme fırsatı buldu. Ayrıca, kadınların el emeğiyle dokuduğu dastar bezleri ve yöresel el sanatları ürünleri ilgi gördü.Festivalin her günü, yöresel müzik gösterileri, halk oyunları, dans performansları ve çeşitli aktivitelerle dolu geçecek. Sakiler ve Saykolar isimli müzik grupları, festivalin ikinci gününde sahne alacaklar. Ayrıca, antik Kadianda kentine yapılan yürüyüşler ve lezzetli yemek yarışmaları da festival programında yer alacak.Festivalin final gününde ise çocuk oyunları, dans yarışmaları ve farklı dans gruplarının performanslarıyla renkli bir gün yaşanacak. Festival, Pazar günü akşam saat 21.00'de Sakiler ve Saykolar Grubu'nun vereceği konserle son bulacak.