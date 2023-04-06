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Osman Sert: Parti Odaklı Değil, Antalya Odaklı Siyaset Yapacak Vekiller İstiyoruz

Osman Sert: Parti Odaklı Değil, Antalya Odaklı Siyaset Yapacak Vekiller İstiyoruz
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Osman Sert: Parti Odaklı Değil, Antalya Odaklı Siyaset Yapacak Vekiller İstiyoruz
Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Başkanı Osman Sert, Türkiye’nin çekişmeli bir seçim sürecine girdiğini belirterek “ülke olarak yalnızca Cumhurbaşkanı seçimini konuşuyoruz. Ancak 14 Mayıs’ta milletvekili seçimi de yapacağız. Antalya’nın önünde ciddi sorunlar var. Siyasi partilerimizden ilimizin sorunlarını bilen ve bunları Ankara’ya taşıyacak, çözüm üretecek birikim ve liyakat sahibi adayları listelere koymalarını bekliyoruz.” dedi.
Başkan Sert açıklamasında şunları kaydetti:
Türkiye, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandığa gidecek. İttifakların konuşulduğu, yeni seçim düzenlemelerinin hayata geçeceği son derece çekişmeli bir süreçteyiz. Ülke olarak Cumhurbaşkanı seçimlerine, seçim sonucunun birinci turda mı yoksa ikinci turda mı neticeleneceğine odaklanmış durumdayız. Oysa ki oy vermek için gireceğimiz odada ikinci bir sandık olacak ve biz ilimizi, Antalya halkını temsil edecek milletvekillerimizi de seçeceğiz. Bu noktayı en az cumhurbaşkanlığı seçimleri kadar önemli görmek durumundayız.
Altyapı ve sosyal doku hızlı büyümeye ayak uyduramadı
Antalya, 1980’lerden itibaren müthiş bir büyüme kaydetti. Yaklaşık 40 sene içinde yerleşik nüfusumuz 750 binden 2,7 milyona çıktı. 1980’de yaklaşık 5 bin turiste ev sahipliği yapan Antalya, 2023 yılında 17 milyon turisti hedefliyor. Tarımda ülkemizin üretim üssü haline geldik. Sanayimiz büyümeye devam ediyor. Ancak altyapımızın ve sosyal dokumuzun yaşanan hızlı büyümeye ayak uyduramadığını görüyoruz.
Antalya’nın yapısal sorunlarına barınma ve geçinme problemi eklendi
Antalya’nın yıllardır konuştuğu yapısal problemler hala önümüzdedir. Her dönem konuşulan kentsel planlama sorunları, ticari planlama eksikliği, hızlı tren, liman ve ulaşım altyapısı sorunları, imar düzenlemelerinin doğal yapı üzerindeki baskısı gibi çok sayıda sorun halen gündemdedir. Aldığımız yoğun göç ve yaşadığımız enflasyonist süreç tüm bunların üzerine barınma ve geçinme problemlerini eklemiştir. Bugün, bir devlet memurunun, öğretmenin, mühendisin, doktorun bile ilimizde iyi bir semtte kira ödeyerek belli bir standartta yaşama imkânı neredeyse kalmamıştır. Bu gelişmelerin kent ekonomisinin sürdürülebilirliği üzerinde büyük risk oluşturduğunu düşünüyoruz.
Milletvekillerimiz Antalya şemsiyesi altında bir araya gelebilmeli
Konuştuğumuz sorunların önemli bir kısmı yerel yönetimlerin gücünü aşmaktadır, merkezi yönetim politikalarının başarısı ve desteği şarttır. Bu noktada hangi partiden seçilmiş olursa olsun “Antalya” şemsiyesi altında bir araya gelebilecek, takım oyuncuları gibi birlikte çalışabilecek milletvekillerine ihtiyacımız olduğu açıktır. Biz, parti odaklı değil, ulusal çıkarları gözeterek Antalya odaklı siyaset yapacak vekiller istiyoruz. Antalya’nın sorunları siyaset üstüdür ve Antalya’nın milletvekilleri ilimizin sorunlarına hâkim, taleplerimizi gerekli mercilere iletebilecek liyakat ve iletişim gücüne sahip kişilerden oluşmalıdır.
Bir sonraki seçimde de aynı konular gündemde olmasın
Biliyoruz ki milletvekilliği bir meslek değildir, seçilecek kişiler bizim vekillerimizdir ve omuzlarına büyük bir sorumluluk yüklenecektir. ANTGİAD olarak ve her şeyden önce bu ülkenin bir vatandaşı olarak vekillerimizle Antalya’nın sorunları için sürekli iletişim halinde olacağız, onlara sürekli yeni dosyalarla gideceğiz. Onlardan da ilimizin taleplerinin ve önceliklerinin gereğini yapmalarını bekleyeceğiz.
Bugün, ANTGİAD dahil çok sayıda sivil toplum örgütü Antalya’nın sorunlarını, çözüm önerilerini ve gelecek vizyonunu konuşmaktadır. Biz artık bir sonraki seçimde de aynı sorunların gündemde olmasını istemiyoruz.
Antalya, treni bir 90 yıl daha beklememelidir
Bir örnek paylaşmak istiyorum: 1 Nisan 1933 tarihinde TBMM’de kabul edilen kanun kapsamında Afyonkarahisar-Antalya demiryolu hattının inşası için 25 milyon lira ödenek ayrılmış, projenin 4 yıl içinde bitirilmesi planlanmış. Ödeneğin ayrılışının 90. yıl dönümünde biz hala Antalya’ya trenin gelmesini konuşuyoruz. Antalya, treni bir 90 yıl daha beklememelidir. Oysa ki biz treni sadece ilimiz için istemiyoruz. Antalya’ya trenin gelmesi demek her yıl ağırladığımız onmilyonlarca turistin ülkemizin iç bölgelerine de zenginlik götürmesi, tarım ve sanayi ürünlerimizin diğer illerimize çok daha düşük maliyetlerle taşınması demektir. 
Tren konusu çarpıcı bir örnektir. Bunun gibi çok sayıda konuyu saymak mümkündür. Antalya gibi ülkemizin turizm ve tarımsal üretim merkezinin aynı sorunları yıllarca konuşup çözüme ulaştıramıyor olmasını kabul etmiyoruz.
Listelerde liyakat sahibi, dinamik ve iletişim gücü yüksek vekiller istiyoruz
Demek ki biz Antalyalılar olarak bazı şeyleri eksik yapmışız, yeterli baskıyı oluşturamamışız, taleplerimizi doğru şekilde aktaramamışız. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde güçlü bir Antalya lobisine ihtiyacımız vardır. Siyasi partilerimizden de Antalya milletvekili aday listelerini ilimizin ihtiyaç duyduğu liyakat, dinamizm ve iletişim kıstaslarına göre oluşturmalarını istiyoruz. 
Cumhuriyetin 100. Yılı, Antalya için sıçrama takvimi olmalı
2023, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümüdür. Bu kıymetli tarih, Büyük Önderimiz Atatürk’ün dünyanın en güzel yeri olarak tanımladığı Antalya için de bir sıçrama takvimi olmalıdır.  14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nin, vatandaşıyla, milletvekilleriyle, merkezi ve yerel yöneticileriyle, sivil toplumuyla ortak hedefler doğrultusunda yürüyen bir Antalya vizyonuna katkı koymasını diliyorum. 
 
 
Saygılarımla,
Serkan SARIDAŞ
ANTGİAD Genel Sekreteri
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