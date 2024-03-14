Dul ve yetimlere her ay 2 bin TL verilecek 'Resmi açıklama geldi'

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın açıklamasına göre, ilçede yaşayan dul ve yetimlere yönelik olarak hane başına aylık 2000 TL ek destek verileceği duyuruldu. İşte, başkanın açıklamalarından öne çıkan noktalar:

Edremit Belediyesi, ihtiyaç sahibi olan tüm vatandaşlara yardım eli uzatmayı amaçlamaktadır. Başkan Say, her bir vatandaşın kendileri için son derece değerli olduğunu vurgulayarak, amacın hemşehrilerin gönül dünyalarında huzur bulmalarını sağlamak olduğunu ifade etti.

Gönül belediyeciliği anlayışı çerçevesinde, her haneye dokunmayı ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı hedeflediklerini belirtti. Bu doğrultuda, belediye olarak her alanda hizmetlerini sürdürmekte olduklarını dile getirdi.

Dul ve yetimlere yönelik olarak hane başına aylık 2000 TL ek destek verileceği resmi olarak duyuruldu. Bu destek, ilçedeki dul ve yetim ailelerin ekonomik yüklerinin hafifletilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Başkan Say, önümüzdeki süreçte de Edremit ilçesindeki dul ve yetim ailelere yönelik bu ek destek ödemelerinin devam edeceğini belirtti. Ayrıca, belediye olarak ihtiyaç sahibi ailelerin herhangi bir alanda hizmete ihtiyaç duymaları halinde, gereken desteği sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Say'ın açıklamaları, Edremit Belediyesi'nin sosyal yardım ve destek faaliyetlerini sürdürme kararlılığını ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik duyarlılığını yansıtmaktadır. Bu ek destek ödemeleriyle, ilçedeki dul ve yetim ailelerin yaşamlarına katkıda bulunulması ve sosyal refahın artırılması hedeflenmektedir.