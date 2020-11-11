‘ORMANI BEKÇİ DEĞİL, SEVGİ KORUR’

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen, Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği Eğirdir’de gerçekleşti.11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğünün organize ettiği fidan dikim töreni Eğirdir Çay Köyü girişinde bulunan alanda yapılan törenle fidanlar toprakla buluştu.Programa Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK, Belediye Başkanı Veli GÖK, Kurmay Başkanı P. Albay Gökhan Hüseyin ÖZBEK, Emniyet Müdürü Ayhan ZARİF, İlçe Jandarma Komutanı Yüzb. Fatih TÜRKMEN, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet ARMUTOĞLU, Müftü Mustafa TÜRKÖZ, Çay Köyü Muhtarı Emrah ÖZKAN, daire müdürleri ve çok sayıda kurum müdürü katıldı.Çay Köyü girişinde bulunan 1 hektarlık alana toplam 450 Adet Mavi Ladin ve Yeşil Ladin fidanı dikildi.Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK ve Belediye Başkanı Veli GÖK birlikte diktikleri fidanın can suyunu verdiler.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)