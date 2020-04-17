ÖNDER AVM'DE RAMAZAN YARDIM PAKETİ BAŞLADI

Ayrıca Önder AVM'nin önceden başlattığı uygulamada devam ediyor.

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ÖNDER ŞEKERLEME AVM ŞUBE ADRESLERİ

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Isparta'da 6 şubesiyle hizmet veren Önder Şekerleme AVM şublerinde her sene olduğu gibi bu senede Ramazan yardım kolisi ve hediye çeki uygulaması başladı.60 TL'den başlayan ramazan yardım kolileri istenilen adrese teslim ediliyor.Koronavirüs salgını sürecinde, hem çalışan hem de halk sağlığı açısından birçok önlem alan Önder AVM Şublerinde gıdadan temizlik ürünlerine,bakliyata kadar her türlü siparişleriniz sokağa çıkma yasağı sürecinde araçlarla kapınıza kadar getiriliyor.ve üzeri siparişleriniz için hemen arayabilir yada mobil telefondan whatsapp ile mesaj yazabilirsiniz. Size en yakın Önder Şekerleme AVM Şubesinden siparişleriniz hemen yola çıkacak...!Fevzi Paşa İlköğretim Okulu arkasıKaraağaç Mahallesi 115. Cadde Meydanlık Cami ÜstüKurtuluş mahallesi 1191 sokak no:17 (Kesikbaş Mevkii)Cuma Pazarı KavşağıBatıkent (Gökkubbe üstü)Halıkent mahallesi ( Kültür Koleji karşısı)