ÖNDER AVM'DE RAMAZAN YARDIM PAKETİ BAŞLADI
Isparta'da 6 şubesiyle hizmet veren Önder Şekerleme AVM şublerinde her sene olduğu gibi bu senede Ramazan yardım kolisi ve hediye çeki uygulaması başladı.
60 TL'den başlayan ramazan yardım kolileri istenilen adrese teslim ediliyor.
Ayrıca Önder AVM'nin önceden başlattığı uygulamada devam ediyor.
Koronavirüs salgını sürecinde, hem çalışan hem de halk sağlığı açısından birçok önlem alan Önder AVM Şublerinde gıdadan temizlik ürünlerine,bakliyata kadar her türlü siparişleriniz sokağa çıkma yasağı sürecinde araçlarla kapınıza kadar getiriliyor.
100 TL ve üzeri siparişleriniz için hemen arayabilir yada mobil telefondan whatsapp ile mesaj yazabilirsiniz. Size en yakın Önder Şekerleme AVM Şubesinden siparişleriniz hemen yola çıkacak...!
Alo sipariş hattı:0 246 218 35 08
whatsapp sipariş numarası:0 544 474 00 00
'' Kalitede Önder, Grubunda Lider ''
ÖNDER ŞEKERLEME AVM ŞUBE ADRESLERİ
Önder Şekerleme Merkez Adres : Fevzi Paşa İlköğretim Okulu arkası
Önder Şekerleme AVM 2 :Karaağaç Mahallesi 115. Cadde Meydanlık Cami Üstü
Önder Şekerleme AVM 3 :Kurtuluş mahallesi 1191 sokak no:17 (Kesikbaş Mevkii)
Önder Şekerleme AVM 4: Cuma Pazarı Kavşağı
Önder Şekerleme AVM 5: Batıkent (Gökkubbe üstü)
Önder Şekerleme AVM 6:Halıkent mahallesi ( Kültür Koleji karşısı)
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