TÜRKER AVM'DE RAMAZAN KOLİSİ

İŞTE TÜRKER AVM ŞUBELERİ

Merkez şube

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Isparta'da Türker Alışveriş Merkezlerinde Ramazan ayı'na özel indirim ve kampanyalar başladı.Türker AVM'nin bu haftaki indirim kampanyansında aynı zamanda hediye kuponları ve Türker süper Ramazan kolisi de bulunuyor.Ramazan kolisi paketinde bütçeye uygun fiyatlarda bir çok gıda ürünü bulunuyor. Yine Ramazan ayına özel sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz hediye kupon uygulamasıda Türker AVM'de...Ayrıca 27 Nisan'a kadar sürecek olan diğer bir kampanyada ise gıda ürünlerinde büyük indirim fırsatı sizleri bekliyor.:Davraz Mahallesi 136. Cadde NO:28 Telefon: 0246 232 40 46Davraz Mahallesi 5919 Sokak NO:3 Telefon: 0246 232 40 36Ayazmana Mahallesi 237 Cadde Park Su Evleri NO:3-4 Telefon:0246 242 88 01Hızırbey Mahallesi 164 Sokak NO:28 38/A Telefon:0532 503 01 14